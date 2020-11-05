Кемеровчане выстроились в очередь за лекарством от пневмонии

В Кемерове у одной из аптек выстроилась очередь из клиентов. Люди пришли за лекарством, которое выписывают при пневмонии.

Очевидцы в сообществе "Регион-42 Кемерово" рассказали, что толпа образовалась у аптеки на улице Сарыгина. Один из пользователей отметил, что люди ищут препарат "Цефтриаксон", который прописывают при пневмонии.

"Больше в Кемерове его нигде не было, в некоторых аптеках уже объявления распечатали, что его нет и не ожидается", – написал мужчина.

Ранее amic.ru писал о том, что в аптеках Барнаула наблюдается острый дефицит препаратов. Чтобы купить лекарства, которые назначают врачи при лечении ОРВИ и коронавирусной инфекции, горожане "бросают клич" среди родственников, коллег, знакомых.