Кемеровчане выстроились в очередь за лекарством от пневмонии

В Кемерове у одной из аптек выстроилась очередь из клиентов. Люди пришли за лекарством, которое выписывают при пневмонии.
Очевидцы в сообществе "Регион-42 Кемерово" рассказали, что толпа образовалась у аптеки на улице Сарыгина. Один из пользователей отметил, что люди ищут препарат "Цефтриаксон", который прописывают при пневмонии.
"Больше в Кемерове его нигде не было, в некоторых аптеках уже объявления распечатали, что его нет и не ожидается", – написал мужчина.
Ранее amic.ru писал о том, что в аптеках Барнаула наблюдается острый дефицит препаратов. Чтобы купить лекарства, которые назначают врачи при лечении ОРВИ и коронавирусной инфекции, горожане "бросают клич" среди родственников, коллег, знакомых.
Комментарии
Это не только у них так. В Барнауле тоже лекарств не найти!!!
КУДА СМОТРИТ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ??? ПОЧЕМУ НЕ ВЫДАЮТ АНТИБИОТИКИ?
Гуглим и смеёмся.
"Список прозвищ, используемых Джорджем Бушем"
главное путен в безопасности, а мы попадем в рай
Все по плану запада:
1. болезнь похожая на спид распространяется как орви, люди умирают.
2. появится недостаток лекарств.
3......не буду оглашать, пусть минует нас этот пункт
4.больше всех якобы пострадает Россия.
5.11.2020 16:48
- гость -
Гуглим и смеёмся.
"Список прозвищ, используемых Джорджем Бушем"
За Pootie-Poot можно и экстремистом стать, это его больная тема, видели какие башмаки носит?
все что происходит это причинно-следственная связь нахождения Попова и ему подобных министров на своих местах
ПОПОВА В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!!
5.11.2020 16:51
- гость -
Все по плану путена:
1. вымрет много пенсионеров, на пенсии тратиться не надо
2. под предлогом борьбы с коронавирусом можно ввести тотальную слежку за населением
3. можно хорошо заработать на населении, продавая копеечные противовирусные средства (которые не работают) в тысячи раз дороже
4. больше всех пострадает Россия.
5.11.2020 16:54
гость
все что происходит это причинно-следственная связь нахождения Попова и ему подобных министров на своих местах
ПОПОВА В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!!
А томенко не причем?
5.11.2020 16:55
- гость -
Все по плану путена:
1. вымрет много пенсионеров, на пенсии тратиться не надо
глупость ваш пост.