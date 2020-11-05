Автозаправкам могут официально разрешить "немножко" не доливать топливо

В Росстандарте предложили установить новую норму погрешности в национальном стандарте о топливных колонках на АЗС. Согласно предложению, которое ведомство направило в Минэнерго, новая погрешность будет составлять до 0,5%.

Напомним, что 1 октября 2020 года в силу вступил новый стандарт, который сохранил старую погрешность для бензоколонок в 0,25%. Накануне в Росстандарте состоялось заседание межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности.

В ходе обсуждения, с учетом принципов "регуляторной гильотины" по отмене прошлых норм, рабочая группа предложила установить новый стандарт погрешности в пределах 0,5%. Предложение направили на рассмотрение в министерство энергетики.

В пресс-службе ведомства отметили, что на данный момент технически невозможно обеспечить погрешность на уровне 0,25%. Кроме того, этому мешают климатические условия, а для точности "до капли" колонки необходимо технически переоборудовать, что приведет к дополнительным издержкам.