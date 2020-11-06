Пятница, 6 Ноябрь, 13:29

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,46
€ 92,12
6°


1712858 +0
Обь
58см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

Зеленый день от Сбера. Как получить скидки до 70% на товары и услуги

, ИА "Амител"
Клиентам предлагают 20%-й дисконт на квартиры, уникальную цену на СберПрайм и сотни товаров и услуг со скидкой до 70%

В России стартует самый выгодный день в году – Зелёный день от Сбера. Он состоится 11-12 ноября для частных клиентов и 11-17 ноября – для корпоративных клиентов. В этом году Зелёный день пройдёт в три этапа:

  • с 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;
  • 11 ноября – в первый день праздника – на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;
  • 11-12 ноября – в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнёров, которых в этом году более 170.

Если в "чёрную пятницу" люди занимают очередь в 5 утра, чтобы купить смартфон со скидкой, то в Зелёный день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом более чем в 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зелёного дня.

Зелёный день дает возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперёд, например купив подписку СберПрайм по уникальной цене.

В "чёрную пятницу" люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В Зелёный день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов "Салют" и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зелёный день её можно приобрести по специальной цене.

В Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе "Дочки-Сыночки" предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi – до 24% на смартфоны; McDonald’s – специальный сет за 99 рублей; "Детский Мир" – дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; "Эльдорадо" – скидку до 30% и многие другие. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
13:28
Как в Европе и США. Для РАНГХиГС построят необычный корпус в Барнауле 0
13:15
"МегаФон" и "Росгеология" исследовали дно Северного Ледовитого океана 0
13:01
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
12:55
В Алтайском крае зафиксировали взрывной рост ипотеки на вторичное жилье 0
12:42
Алтайского инвалида-колясочника приговорили к 7 годам тюрьмы за сбыт грамма спайса 5
12:30
Одно из самых высоких зданий в Барнауле построят напротив офисного центра "Гулливер" 19
12:18
Когда школьники Алтайского края выходят с осенних каникул? 0
12:05
Водитель погиб в жуткой аварии на Чуйском тракте 4
11:53
Еще 107 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 0
11:40
Житель Алтая украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон 4
11:26
Алтайский Telegram-канал предложил подписчикам побороться за экспресс-тест на коронавирус 0
11:12
Каникулы в Алтайском крае продлили на неделю 17
11:02
Зеленый день от Сбера. Как получить скидки до 70% на товары и услуги 0
10:55
Спрос на продукты питания для запасов снизился почти на треть в России 1
10:43
Суд отказал Навальному в возбуждении дела, не назвав его фамилии 41
10:30
Фуд-корты трех ТЦ в Барнауле проверили на предмет соблюдения ковидных правил 0
10:17
Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при коронавирусе 1
10:03
Когда устал от стресса. Где в Барнауле укрепляют иммунитет и восстанавливают здоровье 0
09:55
Алтайские пожарные нашли тело женщины в горящем доме 0
09:46
Безработного жителя Алтайского края задержали за хранение марихуаны в крупном размере 1
09:34
Трамп объявил о легкой победе на выборах "по законным голосам" 7
09:21
Китай приостановил въезд из России 3
09:08
Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
08:56
Главврач Коммунарки рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса 11
08:42
Томенко предложил продлить школьные каникулы в Алтайском крае 41
08:29
Мертвых животных находят в нагорной части Барнаула 5
08:15
Намордники – для рабов. Что движет бунтующими барнаульскими антимасочниками 74
08:03
Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2020 и как правильно помянуть усопших 0
07:50
Роспотребнадзор: эпидобстановка в Алтайском крае с "осторожностью" стабилизируется 25
07:33
Прекрасного много не бывает. Названы лучшие панорамные фотографии 2020 года 0
07:17
День иконы "Всех скорбящих Радость": кому помогает святыня и какие чудеса совершает 1
07:01
Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск вновь перенесли. Теперь на 2021 год 17
06:47
"Идиотский поступок": Виктор Томенко оценил установку памятника Александру Карлину 40
06:32
Тогда и сейчас. Как изменились породы собак за 100 лет 5
06:18
Народные приметы. Что нельзя делать 6 ноября, чтобы не остаться без денег и счастья 1
06:02
До +8 и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 6 ноября 0
23:51
Такой день. Гололед с пылевой бурей и памятник экс-губернатору 0
23:31
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента США 12
23:11
Барнаульский повар устроил праздничный обед для врачей ковидного госпиталя 3
22:48
Абхазского чиновника обвинили в попытке изнасилования врача из России 2
22:31
Жительница Барнаула выгоняла голым на мороз маленького сына и запрещала ему есть 3
22:10
Алтайские школьники могут вернуться на дистанционное обучение 4
21:52
МИД РФ посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу 6
21:31
Главный диетолог российского Минздрава дал советы по похудению 0
21:02
Инспектор Алтайского заповедника спас лосенка от стаи собак 0
20:54
СК проверяет действия должностных лиц по поводу долгостроя на Ленина, 195а в Барнауле 1
20:26
Главу омского Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми 1
20:08
Россиянин врезался в бетонный столб и устроил кузовной ремонт на месте 4
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 221 0
19:32
В Минздраве рассказали о большой погрешности тестов на коронавирус 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.