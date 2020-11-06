Зеленый день от Сбера. Как получить скидки до 70% на товары и услуги

В России стартует самый выгодный день в году – Зелёный день от Сбера. Он состоится 11-12 ноября для частных клиентов и 11-17 ноября – для корпоративных клиентов. В этом году Зелёный день пройдёт в три этапа:

с 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения; 11 ноября – в первый день праздника – на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

– в первый день праздника – на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях; 11-12 ноября – в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнёров, которых в этом году более 170.

Если в "чёрную пятницу" люди занимают очередь в 5 утра, чтобы купить смартфон со скидкой, то в Зелёный день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом более чем в 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зелёного дня.

Зелёный день дает возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперёд, например купив подписку СберПрайм по уникальной цене.

В "чёрную пятницу" люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В Зелёный день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов "Салют" и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зелёный день её можно приобрести по специальной цене.

В Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе "Дочки-Сыночки" предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi – до 24% на смартфоны; McDonald’s – специальный сет за 99 рублей; "Детский Мир" – дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; "Эльдорадо" – скидку до 30% и многие другие.