Алтайское предприятие планирует увеличить объем добычи руды на 9%

АО "Сибирь-Полиметаллы" запланировало дополнительно добыть 52 тысячи тонн руды и увеличить ее переработку на 68 тысяч тонн. Объем добычи станет больше на 9%, а ее переработки – на 13%.

"В соответствии с планом на 2020 год добыча руды в АО "Сибирь-Полиметаллы" изначально составила 826 тысяч тонн, а общая переработка – 810 тысяч тонн руды. Достигнув первой амбициозной цели, поставленной в начале года, оценив потенциал и технические возможности активов предприятия, компания приняла решение повысить эти показатели, увеличив объем добычи руды до 898 тысяч тонн, а объем переработки – до 912 тысяч тонн. Достичь столь высоких результатов удалось в том числе благодаря программе трансформации и развитию бизнес-системы УГМК, а также слаженной работе коллектива и вовлечению работников в программу трансформации", – цитирует гендиректора предприятия Вадима Рязанцева официальный сайт Алтайского края.