Инспектор Алтайского заповедника спас лосенка от стаи собак

Сотрудница Алтайского заповедника спасла лосенка, которого собаки загнали в воду. Госинспектор Светлана Кульбацкая услышала лай и отправилась на помощь животному.

Устье реки Ойер, где произошел инцидент, привлекательно для лосей и они часто сюда забредают. Старший научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин предполагает, что собаки могли отогнать лосенка от матери. Также возможно, что лосиха стала добычей браконьеров. Но есть и другой вариант случившегося.

"В период гона (конец августа, сентябрь) лосихи отгоняют лосят из-за агрессивного поведения самцов по отношению к ним, в это время они чаще всего и прекращают кормить их молоком. Лосята нередко бродят одни, стараясь все-таки держаться поближе к матери. После гона они воссоединяются и держатся до весны вместе. Гон у лося уже закончился, и в том, что лосенок один, скорее всего, вина человека. В зимний период ему придется нелегко", – отметили в пресс-службе заповедника.