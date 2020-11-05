Такой день. Гололед с пылевой бурей и памятник экс-губернатору

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 5 ноября. Без коронавируса.

Утром 5 ноября жители Алтайского края рассказали о сильном гололеде на трассе Барнаул – Камень-на-Оби. Машины ехали очень медленно, не развивая скорость выше 30 км/ч, а грузовики и вовсе застревали на подъемах в горку, блокируя движение. Позднее автомобилисты сообщили еще об одном природном явлении: на трассе Алейск – Барнаул в Топчихинском районе Алтайского края началась пылевая буря.

Рубцовский городской суд признал бывшего главу администрации Рубцовска Владимира Ларионова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Алтайский край вошел в "светло-красный" список субъектов России по скорости накопления первого взноса на ипотеку. По оценкам экспертов, у жителей региона уходит от 25 до 29 месяцев, чтобы собрать нужную сумму.

Алтайский активист Виктор Морозов установил "народный памятник" экс-губернатору Александру Карлину у здания краевой администрации в Барнауле. По его словам, он "по многочисленным просьбам земляков" перенес бюст к бывшему месту работы чиновника.

Алтайский край получил более 37 млн рублей на проект по обслуживанию пенсионеров. В регионе действует пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций к обслуживанию пожилых людей и инвалидов.

Следственный комитет проверяет действия должностных лиц администрации Барнаула и руководства ООО "МК "ПР-Холдинг" по поводу долгостроя на Ленина, 195а. Следователи продолжают допросы руководства строительной организации, потерпевших, должностных лиц администрации Барнаула и инспекции строительного и жилищного надзора.

Ученик 11-го класса барнаульской гимназии № 45 Александр Кустов стал победителем всероссийского конкурса "Большая перемена": школьник выиграл миллион рублей на получение высшего образования. Вместе со своей мамой он работал над проектом по атомным электростанциям.

Жители села Саратовка Рубцовского района в социальных сетях рассказали о том, что уже несколько недель в их домах отсутствует водоснабжение. По словам людей, они обращались уже в несколько инстанций, но вопрос до сих пор не решен.