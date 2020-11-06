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Роспотребнадзор: эпидобстановка в Алтайском крае с "осторожностью" стабилизируется

, ИА "Амител"
По словам замглавы ведомства Ульяны Калининой, на это указывает ряд признаков
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина заявила, что с "осторожностью можно говорить" о некоторых признаках стабилизации эпидситуации. Об этом представитель ведомства заявила на заседании регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в четверг, 5 ноября.

По словам Калининой, эпидситуация текущей осени имеет ряд особенностей, и подъем заболеваемости продолжается уже на протяжении полутора месяцев. При этом Калинина отметила некоторые признаки стабилизации: падение количества заболеваний ОРВИ, замедление темпов прироста числа пневмоний и снижение удельного веса положительных результатов на коронавирус от количества обследованных.

Как ранее сообщил amic.ru, в ходе того же заседания губернатор Виктор Томенко заявил о необходимости перевести школьников на дистанционное обучение с 9 до 16 ноября.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.11.2020 07:58
- гость -

А что еще приказали сказать? "Губер молодец, медицмна в порядке?"

6.11.2020 08:23
- гость -

Дааа?
А медики об этом знают?

6.11.2020 08:27
- гость -

А почему никогда не озвучивали в статистических данных удельный вес положительных результатов на коронавирус от количества обследованных,Который сейчас,по словам Калининой,снижается? Это очень характеризуется процесс цифра

6.11.2020 08:30
Вано

Стабильность наступает из-за того что в диагностическом центре осталось 2 лаборанта и они физически не могут исследовать больше материала?

6.11.2020 08:42
ПЕТР

с "осторожностью можно говорить"

Такое можно говорить! Разрешено в печать!

6.11.2020 08:46
Гость

Ну если количество пневмоний стало меньше, то это просто упала выявляемость, потому что не делают КТ. И по тестам делать выводы тоже некорректно, тестов сделано мало, да и ложноотрицательные могут быть. Вообщем выводы притянуты за уши. Смертность не падает, количество тяжелых и на ИВЛ растет.

6.11.2020 08:51
-меcный-

Достаточно зайти в поликлинику и всё там увидеть.

6.11.2020 08:53
- гость -

У секретаря положительный тест на ковид. Второму секретарю, который сидит в том же кабинете напротив ковидного - тест даже не стали делать. Больше никому из коллектива тест тоже не сделали, хоть и выявили ковид у секретаря, который вообще-то контактирует со всем коллективом и через руки которого проходят все документы, которые потом попадают к другим сотрудникам. С нетерпением ждем комментариев от Ульяны Калининой.

6.11.2020 09:03
Вано

Как они все быстро подхватывают. С "осторожностью можно говорить" с недавних пор любимая фраза обнуленного.. Фраза говорит о ничегонеделании

6.11.2020 09:06
фу,противно уже читать

6.11.2020 09:13
- гость -

Приближаются новогодние корпоративы, а так называемый " бизнес" не упустит такой лакомый кусочек. Поэтому говорить и писать будут о том, что велено. О стабилизации, плато, снижении и прочей !

6.11.2020 09:21
Бийск

Сказали лечиться травками, больницы переполнены, пациентов не обследуют и поэтому снижение. Вы там чего курите, вредители!!

6.11.2020 09:30
- гость -

6.11.2020 08:30
Вано
Бусин, ты, что ли?

6.11.2020 09:30
АБОРИГЕН

Стабилизация на пониженном уровне.

6.11.2020 09:39
- гость -

Из свеженького: коллега более дома, температура 39, пневмония. Тест не берут, потому что "пробирок нет". Стабильная стабильность.

6.11.2020 09:43
Гарген

В увлажненной среде создаются условия давно известные для размножения туберкулёза и т.д., о чем давно известно и поэтому МЕДИЦИНСКИЕ маски можно применять кратковременно, либо непрерывно и не долее 60 минут!
При этом, статья 221 ТК РФ обязывает работодателей применять только сертифицированные СИЗ, а ни медицинские, ни гигиенические маски никогда не были СИЗ и никому в голову еще не приходило сертифицировать их как СИЗ от вирусов.
Однако, власти целенаправленно принуждают население носить не имеющие к медицине отношения маски полными рабочими днями и во всех общественных местах с какой целью???
ДЕЖАВЮ!?
В Приложении № 6 "Рабочая и защитная одежда" санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 никогда не было, и не указано никаких масок в качестве средств индивидуальной защиты III и IV типа.
В пункте 1 методических рекомендаций MP 3.1/3.5.0172/1-20 со ссылкой на СП 1.3.3118-13 вдруг в качестве средств индивидуальной защиты III и IV типа «из ниоткуда» появились маски – то есть, служебный подлог Поповой!
Далее, пунктом 4.4. санитарных правил СП 3.1.3597-20 указано на применение МЕДИЦИНСКИХ масок, а пунктом 7 методических рекомендаций МР 3.1.0178-20, не являющимся законным нормативно-правовым актом, от нас требовали применения ГИГИЕНИЧЕСКИХ масок.
Очередным подлогом ГИГИЕНИЧЕСКИМ маскам присвоен статус СИЗ в нарушение ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" в пункте 1 постановления от 16.10.20 № 31.
Мое обращение в Генеральную прокуратуру от 14 октября 2020 года тут - https://zen.yandex.ru/media/id/5ec83a208ab85d61ea09e766/o-nezakonnom-masochnom-rejime-obrascenie-v-generalnuiu-prokuraturu-5f876268f12cd832da8e215b
О том, как создают вероятные условия для изъятия детей у помеченных "ковидом" и т.д. я опубликовал в своем аккаунте - статья "Детей отнимут быстро"...

6.11.2020 10:05
Гость

Заболевших с каждым днём всё больше. Вирусные пневмонии растут не по дням, а по часам. Люди умирают, не дождавшись скорых. Во всех частных лабораториях толпы народу и у большинства ковид подтверждается. Данные частных центров вобще не попадают в статистику. А у Ульяновой стабильность. Просто слов нет!

6.11.2020 10:08
- гость -

Стабильность наступает из-за того что в диагностическом центре осталось 2 лаборанта и они физически не могут исследовать больше материала?

Зато выделено 10 млн.руб. на ПЦР-оборудование (2-3 амплификатора купят, а кто работать будет?).
А пластика нет (пробирок) потому, что у нас даже пластик импортный!!! Европа закрыла его для нас сразу еще весной, оставив всё только для себя с запасом, и угадали.

6.11.2020 10:32
- гость -

Придут морозы и все нормализуется до весны.

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