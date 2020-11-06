Роспотребнадзор: эпидобстановка в Алтайском крае с "осторожностью" стабилизируется

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина заявила, что с "осторожностью можно говорить" о некоторых признаках стабилизации эпидситуации. Об этом представитель ведомства заявила на заседании регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в четверг, 5 ноября.

По словам Калининой, эпидситуация текущей осени имеет ряд особенностей, и подъем заболеваемости продолжается уже на протяжении полутора месяцев. При этом Калинина отметила некоторые признаки стабилизации: падение количества заболеваний ОРВИ, замедление темпов прироста числа пневмоний и снижение удельного веса положительных результатов на коронавирус от количества обследованных.

Как ранее сообщил amic.ru, в ходе того же заседания губернатор Виктор Томенко заявил о необходимости перевести школьников на дистанционное обучение с 9 до 16 ноября.