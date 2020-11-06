Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде

Синоптики предупреждают о надвигающейся на Алтайский край непогоде. 6 ноября ожидается ветер с мокрым снегом и дождем, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным метеорологов, в регионе вновь усилится ветер. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.

При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, нужно закрыть окна, в том числе на балконе. Парковать автомобиль лучше в гараж, а при его отсутствии – оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При осадках следует во время движения уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.