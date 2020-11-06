Китай приостановил въезд из России

На фоне пандемии коронавируса Китай временно приостанавливает въезд из России по визам и видам на жительство, сообщает пресс-служба посольства КНР в РФ.

Как отмечается, запрет затронет граждан, направляющихся в Китай для воссоединения семьи, работы и решения личных вопросов. Этим лицам посольство и консульства не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья".

Однако в диппредставительстве уточнили, что ограничения не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.

Если же иностранцам нужно срочно отправиться в Китай, они могут подать заявления на получение виз в посольство КНР в России. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября, разрешен.

На сайте дипмиссии подчеркнули, что это временные меры, которые "китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию".

По данным университета Джонса Хопкинса, в Китае за все время зарегистрировали 91 тысячу случаев коронавируса и 4,7 тыс. смертей.