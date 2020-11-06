Безработного жителя Алтайского края задержали за хранение марихуаны в крупном размере

41-летнего безработного жителя Бийска подозревают в хранении 300 граммов наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Пакет с запрещенным веществом правоохранители обнаружили в подвале его дома в приобской части города Бийска. Проведенное исследование показало, что изъятое является марихуаной", – рассказали в ведомстве.

По данному факту полицейские расследуют уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.