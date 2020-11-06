Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при коронавирусе

Потребление соленой пищи и алкоголя значительно нарушает водно-солевой баланс в организме, что не дает ему должным образом бороться с коронавирусом, заявил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

"Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", – рассказал врач в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, соленая пища делает кровь более густой, что также может повлиять на состояние инфицированного коронавирусом пациента, подчеркнул Кузьменко.

Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина предупредила об опасности нерегулярного питания. По ее словам, это наносит сокрушительный удар по иммунной системе, из-за чего организм становится более уязвимым к инфекциям.