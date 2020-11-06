Алтайские пожарные нашли тело женщины в горящем доме

Пожар в частном доме в райцентре Ключевского района возник ночью 6 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"На момент прибытия пожарных открытым огнем была охвачена кровля жилого дома, внутри помещения наблюдалось плотное задымление, – уточнили в ведомстве. – Тушение осложняло темное время суток. Около сорока минут потребовалось огнеборцам на ликвидацию пожара".

В одном из помещений обнаружили тело женщины. Обстоятельства ее гибели выясняют судмедэксперты. Причину пожара установят специалисты.

Ранее amic.ru писал, что пять человек погибли при пожаре, который произошел в Новосибирской области.