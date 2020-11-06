Алтайский Telegram-канал предложил подписчикам побороться за экспресс-тест на коронавирус

Telegram-канал "Алтайские крайности" предложил своим подписчикам поучаствовать в розыгрыше, соответствующем духу времени. Пользователи мессенджера могут выиграть экспресс-тест на антитела COVID-19.
Для того чтобы получить подарок, нужно выполнить ряд условий. Имена победителей обещают назвать в понедельник, 9 ноября.
Как уже писал amic.ru, производители тестов для самостоятельного (домашнего) использования заявляют, что достоверность результата составляет 98% и выше. Но Роспотребнадзор в этом сомневается.
Кроме того, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что обычный тест на COVID-19 примерно в 30-40% случаев может показывать ложноотрицательный результат. При этом проблема не в качестве тестов, а в некачественном взятии материалов для исследования, подчеркнул специалист.
Комментарии