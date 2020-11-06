"МегаФон" и "Росгеология" исследовали дно Северного Ледовитого океана

"МегаФон" и общество "Росгеология" провели морское исследование в рамках проекта по созданию подводной линии связи из Европы в Азию. Экспедиция проходила на научно-исследовательском судне "Профессор Логачев".

"За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, "Профессор Логачев" преодолел около 16 тысяч километров, успешно исследовав дно шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова. Даже в сложных условиях Арктики команда преодолела трудности и завершила работы раньше срока", – отметил генеральный директор АО "Росгеология" Сергей Горьков.

Экспедиция исследовала самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6500 км. Наблюдения вели дистанционными геофизическими методами, не наносящими ущерба экологии. Работы проводили на участках глубиной от 30 до 613 метров. Успеху мероприятия способствовала благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане.

"В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег", – отметил генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

В июне "МегаФон" и "Росгеология" заключили трехлетний договор о сотрудничестве. "Росгеология" стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий при реализации проекта Arctic Сonnect.

Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Он предоставит качественную связь абонентам Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса.