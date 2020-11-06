В Алтайском крае зафиксировали взрывной рост ипотеки на вторичное жилье

По итогам сентября 2020 года в Барнауле и Алтайском крае наблюдался резкий рост ипотечного кредитования в сегменте вторичного жилья и падение на рынке новостроек. Об этом пишет "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на данные "Дом.рф".

Как отмечается, в общей сложности за сентябрь в крае выдали 3263 ипотечных кредита на 5,7 миллиарда рублей. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 93% и на 22% в сравнении с августом текущего года.

При этом на вторичном рынке жилья в первый месяц осени выдали 2399 кредитов в совокупности на 3,945 миллиарда рублей. При сравнении с аналогичным периодом 2019 года в количественном эквиваленте рост составил 64%, а в денежном – 77%. Средняя ставка достигает 8,03% годовых.

На рынке новостроек, напротив, наблюдалось падение. В сентябре банки Алтайского края оформили 864 ипотеки на 1,781 миллиарда рублей. Это меньше чем месяцем ранее, однако, по сравнению с сентябрем 2019 года, число кредитов выросло вдвое, а денежный объем увеличился в два с половиной раза. Ставка в первичном сегменте на начало октября составила 5,89% годовых.