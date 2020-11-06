Судьбу учреждений допобразования в Алтайском крае решат после 16 ноября

Государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования в Алтайском крае узнают о дальнейшем формате своей работы после 16 ноября. Об этом во время прямого эфира на YouTube рассказал глава регионального Минобрнауки Максим Костенко.

"Учреждениям допобразования, государственным и муниципальным, мы рекомендуем продолжить работу в удаленном формате. Она у нас началась 19 октября, и мы предлагаем продолжить ее до 19 ноября. И уже 16-17 ноября определимся, в зависимости от эпидемиологической ситуации, что у нас будет происходить в дальнейшем. Тогда мы дадим учреждениям допобразования рекомендации. Конечно, мы видим, что не все учреждения допобразования перешли на дистанционную форму, кое-кто сохраняет очную, особенно частные образовательные организации или индивидуальные предприниматели", – объяснил Костенко.

Как уже сообщал amic.ru, 19 октября в связи со сложной эпидемической ситуацией в Алтайском крае региональное Минобрнауки рекомендовало подведомственным учреждениям допобразования уйти на удаленное обучение на один месяц.

Ранее стало известно, что осенние каникулы в школах Алтайского края продлили еще на неделю – до 15 ноября включительно.