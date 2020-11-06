Алтайская прокуратура не добилась реального срока для экс-замминистра

Алтайский краевой суд рассмотрел жалобу региональной прокуратуры на приговор по делу бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Кравец. Ранее суд приговорил экс-чиновницу к штрафу в размере 4,5 млн рублей и запретил в течение пяти лет занимать госдолжности.

В прокуратуре сочли вердикт слишком мягким и потребовали назначить Кравец семь лет колонии строго режима, а также увеличить штраф до 20-кратного размера суммы взятки – то есть более чем 45 млн рублей. Судья не удовлетворил эти требования.

"По результатам рассмотрения представления прокурора коллегия уточнила вид дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, – уточнили в ведомстве. – В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу".

Как уже писал amic.ru, следователи доказали, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки более 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя одной из фирм за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.