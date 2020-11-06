Алтайская прокуратура не добилась реального срока для экс-замминистра

Алтайский краевой суд рассмотрел жалобу региональной прокуратуры на приговор по делу бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Кравец. Ранее суд приговорил экс-чиновницу к штрафу в размере 4,5 млн рублей и запретил в течение пяти лет занимать госдолжности.
В прокуратуре сочли вердикт слишком мягким и потребовали назначить Кравец семь лет колонии строго режима, а также увеличить штраф до 20-кратного размера суммы взятки – то есть более чем 45 млн рублей. Судья не удовлетворил эти требования.
"По результатам рассмотрения представления прокурора коллегия уточнила вид дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, – уточнили в ведомстве. – В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу".
Как уже писал amic.ru, следователи доказали, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки более 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя одной из фирм за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
Комментарии
черно бровин стоит как колосс
Правоохранители в очередной раз по громкому делу о-сь
Свои же люди, ага?
Тенденция не садить человека а давать им штрафы. А для профилактики все же не мешало бы посадить хоть на 1-2 года.
А для профилактики все же не мешало бы посадить хоть на 1-2 года.
---------
Нельзя, тогда вертикаль начнёт дрожать и рано или поздно треснет.
Ну а как иначе!? Все в доле. Схема у всех одна. Да и штраф зря выписали . Предписание надо было выписать да и всё. Предписание от прокуратуры и взять на контроль.
ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии
ЖЕНЕВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Она рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу в понедельник в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (9—14 ноября).