Безопасность в любом помещении. Как очистить воздух от вирусов и бактерий

Бактерицидный рециркулятор – удобная и безопасная замена кварцеванию. Аппарат подходит для использования как дома, так и в офисе, а также в магазине, ресторане или на производстве. Главное преимущество рециркуляторов в том, что их можно включать даже в присутствии людей. Они делают воздух безопасным для сотрудников и клиентов, эффективно обеззараживая его от вирусов и бактерий.

В отличие от обычного кварца, рециркуляторы очищают воздух без озона. Они обладают высокой производительностью, при этом просты в использовании и установке. В Барнауле надежные и эффективные обеззараживатели воздуха продают в компании "Глобалтек".

Например, бактерицидный рециркулятор Vakio ReFlash Power не только обеззараживает воздух и очищает от загрязняющих веществ, пыльцы и пыли, но и ионизирует его. После использования прибора вы сможете вдыхать на 20% больше кислорода. Аппарат также быстро устраняет запах табака, даже если в помещении только что курили.

Для оптовых покупателей действуют особые условия.

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