"Ужасная обстановка". Фельдшер скорой помощи из Барнаула рассказала о работе в пандемию

Фельдшер одной из барнаульских подстанций скорой помощи Юлия Ланге рассказала об условиях работы во время пандемии. Ее слова приводят "Важные истории".

Девушка отметила, что она – новичок в профессии и работает в скорой помощи один год. Когда в город пришел коронавирус, ее одну сразу "закинули" в ковидную бригаду, хотя раньше неопытных медиков не отправляли на вызовы в одиночку.

"Не знаю, о чем они наверху там думали, но нас, кажется, очень мало. Поэтому мы привлекаем медиков с других подстанций: тех, кто хочет подзаработать. Но сейчас особо никто не горит желанием. Не удивительно – тут ужасная обстановка", – посетовала Юлия.

Она также рассказала, что иногда работникам скорой могут разом дать трех пациентов, которых нужно отвезти в больницу на одной машине. Если первый пациент тяжелый и требует наблюдения, то медикам приходится звонить и сообщать, что остальных обслужить не получится.

Старики, по словам фельдшера, воспринимают их как последнюю надежду получить медпомощь, поскольку из поликлиники они так никого и не дождались, а в аптеке не нашли нужных лекарств.

При этом с октября у фельдшеров "идет война с врачами приемных, со старшими врачами и со всем, кем только можно", отмечает Юлия.

"И главными мальчиками для битья оказываемся мы: не туда повезли, поздно привезли, такие глупые, не знаем, что делать. А мы просто работаем по приказу. Просто ждем, когда это закончится", – констатировала она.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 229 случаев коронавируса и 13 смертей. Общее число заболевших выросло до 20 568 человек.