"Ужасная обстановка". Фельдшер скорой помощи из Барнаула рассказала о работе в пандемию

Фельдшер одной из барнаульских подстанций скорой помощи Юлия Ланге рассказала об условиях работы во время пандемии. Ее слова приводят "Важные истории".
Девушка отметила, что она – новичок в профессии и работает в скорой помощи один год. Когда в город пришел коронавирус, ее одну сразу "закинули" в ковидную бригаду, хотя раньше неопытных медиков не отправляли на вызовы в одиночку.
"Не знаю, о чем они наверху там думали, но нас, кажется, очень мало. Поэтому мы привлекаем медиков с других подстанций: тех, кто хочет подзаработать. Но сейчас особо никто не горит желанием. Не удивительно – тут ужасная обстановка", – посетовала Юлия.
Она также рассказала, что иногда работникам скорой могут разом дать трех пациентов, которых нужно отвезти в больницу на одной машине. Если первый пациент тяжелый и требует наблюдения, то медикам приходится звонить и сообщать, что остальных обслужить не получится.
Старики, по словам фельдшера, воспринимают их как последнюю надежду получить медпомощь, поскольку из поликлиники они так никого и не дождались, а в аптеке не нашли нужных лекарств.
При этом с октября у фельдшеров "идет война с врачами приемных, со старшими врачами и со всем, кем только можно", отмечает Юлия.
"И главными мальчиками для битья оказываемся мы: не туда повезли, поздно привезли, такие глупые, не знаем, что делать. А мы просто работаем по приказу. Просто ждем, когда это закончится", – констатировала она.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 229 случаев коронавируса и 13 смертей. Общее число заболевших выросло до 20 568 человек.
Комментарии
А в это самое время вождь законодательно оформляет для себя неприкосновенность, более важных проблем для него нет!
В свое время врач скорой помощи успев оказать помощь моей маме, вернул ее к жизни!
И она еще прожила около десяти лет!!! Когда вижу машину скорой помощи, всегда мысленно желаю им удачи и спокойного дежурства!
Это наглое враньё, ведь всему миру известно, что у России есть вакцина!
Молодец, что говоришь об этом.
На врачах, фельдшерах, водителях держится скорая Барнаула. Не на администрации точно.
за в бункере все прекрасно
сил им и здоровья!
не звоните просто так в скорую, может они успеют спасти кому то жизнь
как там Владимир Владимирович то? все ли у него хорошо? Каддафи по ночам не сниться?
Здоровья вам и выдержки! Низкий поклон!
6.11.2020 17:06
-гость-
как там Владимир Владимирович то? все ли у него хорошо? Каддафи по ночам не сниться?
Все хорошо, сижу в бункере, книги про печенегов и половцев читаю!
6.11.2020 17:06
-гость-
а ты почему интересуешься? тебе путин снится?
6.11.2020 17:06
-гость-
Ему скорее всего сниться как он в Гааге, за трибуной последнее слово произносит...
Гордимся вами, только на рядовых медиков надежда, держитесь, пожалуйста, мы без вас никак