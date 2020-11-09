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Новости

"Пищевка не выиграла от ковида": директор БМК о рынке и экономике в период пандемии

, ИА "Амител"
Наталья Кишкина рассказала о том, как предприятие работает и развивается
Фото: БМК

Фото: БМК

Формально пищевая промышленность не вошла в список отраслей, которые пострадали от экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Однако пандемия "пищевку" все-таки затронула. Ряд компаний ушли с рынка, другие сворачивают анонсированные ранее инвестпроекты.

Amic.ru пообщался с гендиректором Барнаульского молочного комбината – одного из флагманов молочной промышленности региона. Наталья Кишкина рассказала о том, как предприятие работает и развивается в нынешнее непростое для экономики время.

– Наталья Ивановна, Барнаульский молочный комбинат был создан в конце 1970-х годов. Как предприятию удалось сохранить свои традиции и расширить экспансию?

– Высоких показателей БМК смог достичь благодаря модернизации и увеличению мощностей, развитию стабильной сырьевой базы, ну и, конечно же, коллективу. Производственные мощности обособленных подразделений, которые расположены в разных районах Алтайского края, позволяют ежедневно перерабатывать около 1000 тонн сырого молока.

Что собой представляет Барнаульский молкомбинат сегодня?

– В настоящее время БМК объединяет десять молокоприемных пунктов и шесть молзаводов Алтайского края, на которых производят продукцию под различными торговыми марками, и включает около 200 видов товаров. В сутки предприятие выпускает до 450 тонн молочной продукции.

– Какие ключевые изменения произошли на молочном рынке за последние годы? Можно ли утверждать, что новых крупных игроков здесь больше не появляется, а все основные сферы давно поделены? Насколько БМК ощущает конкуренцию со стороны других производителей?

– Наше предприятие на протяжении пяти последних лет оценивает рынок молочной продукции как активно развивающийся. Несмотря на то, что на территориях, где представлена продукция комбината, практически не происходит открытия новых производств по переработке "молочки", есть несколько факторов, влияющих на конъюнктуру рынка.

Так, действующие участники активно инвестируют в модернизацию производства и регулярно наращивают объемы переработки, а также вводят в свой ассортимент новинки. Кроме того, на обострение конкурентной борьбы влияет совершенствование транспортной логистики. Это позволяет переработчикам из Центральной России, ранее не представленным на полках торговых сетей, поставлять продукцию на удаленные локальные рынки Сибири.

В начале года СМИ пристально следили за приватизацией завода детского питания "Модест". Как БМК намерен в дальнейшем использовать свой новый актив?

– Идея строительства цеха по производству детского питания на БМК насчитывала около 10 лет. Этой продукции не хватало в ассортименте компании. Для производства детского питания можно использовать только высококачественное отборное сырье. Его везут к нам только с двух племенных хозяйств края. Купив завод, мы сразу обозначили, что хотим увеличить производственные мощности при сохранении высокого стандарта качества продукта. В конечном итоге наша задача – обеспечить Сибирь полезным детским питанием. Добавлю, что существующий ассортимент сокращать не планируется.

– Можете привести финансовую статистику Барнаульского молочного комбината за последние полгода? Наблюдался ли рост продаж? Удалось компании сдержать рост цен на свою продукцию?

– Прирост объема продаж за I полугодие 2020 года по отношению к I полугодию 2019 года небольшой, он составил всего 2%. В начале этого года было произведено незначительное повышение цен на нашу продукцию. Это связано с увеличением расходов предприятия на производство и реализацию товаров. С середины 2019 года была внедрена система "Меркурий", которая повлекла дополнительные затраты на изменение складского учета, приобретение оборудования, текущих затрат на сервисное обслуживание. Кроме того, произошел существенный рост цен на сырье, материалы, коммунальные расходы, зарплату, вызванный инфляцией.

Обращался ли БМК за помощью к государству? На что были потрачены кредитные средства? Удалось ли модернизировать оборудование?

– В прошлом году совместно с Альфа-Банком и Минсельхозом РФ был успешно реализован инвестиционный проект по приобретению оборудования для производства и упаковки сыров в рамках развития сыроделия. В текущем 2020 году планируется привлечение льготных кредитов Минсельхоза на приобретение молока и оборудования.

Еще до пандемии Барнаульский молочный комбинат стал выпускать сырные новинки. Ассортимент продукции пополнился линейкой сыра Romber premium, состоящей из трех видов. Что еще у вас в планах на ближайшее время?

– В этом году благодаря кредитным средствам от банка мы завершили реконструкцию Быстрянского маслосырзавода, изменения коснулись всех процессов – от приемки молока до упаковки сыра. Автоматизация повысила контроль качества, сократила издержки и что самое главное – снизила трудозатраты персонала.

Помимо того, что банки помогают вам в реализации инвестпроектов, еще по каким-то направлениям вы с ними сотрудничаете?

– Да. Например, с тем же Альфа-Банком работаем по зарплатному проекту уже более пяти лет. Для нас здесь важно многое, в том числе отсутствие расходов за обслуживание и SMS-информирование для сотрудников, а также возможность снятия наличных не только в банкоматах самого банка, но и банках-партнерах. Кроме того, банк предлагает оформить кредиты и кредитные карты сотрудникам предприятия по льготной ставке, в текущей реальности это актуально.   

– Какими еще услугами банка вы пользуетесь? Что вас привлекает в обслуживании?

– У нас был открыт расчетный счет в Альфа-Банке еще в 2015 году. В настоящий момент у предприятия в банке открыто несколько расчетных счетов, в том числе и валютный. Это позволяет как покупать, так и продавать валюту по выгодным биржевым курсам. Для предприятия, ведущего внешнеэкономическую деятельность, это немаловажный фактор.

– Какие точки роста вы видите в партнерских отношениях?

– Мы пользуемся услугами расчетно-кассового обслуживания, получены краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, а также долгосрочные инвестиционные кредиты на приобретение оборудования. В сотрудничестве с Альфа-Банком нас привлекает гибкость и конкурентоспособность тарифов по всем направлениям. Кроме того, это всегда высокое качество обслуживания и персональный подход к клиенту.

– Как на вашем предприятии сказались экономические ограничения, вызванные распространением коронавируса? Существует мнение, что производители "пищевки" только выиграли от сложившейся ситуации. Так ли это?

– Ограничения, вызванные пандемией, на деятельности нашего комбината практически никак не отразились. Только в связи с карантинными мероприятиями была увеличена статья расходов на приобретение средств индивидуальной защиты для административного персонала и дополнительную дезинфекцию помещений. Сотрудники, занятые на производстве, и до пандемии, учитывая специфику нашей деятельности, всегда были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Мнение, что производители "пищевки" только выиграли от сложившейся ситуации, считаю ошибочным, так как небольшое увеличение объемов продаж в магазинах в форматах "у дома" было нивелировано снижением выручки от поставок крупным ретейлерам, а также закрытием учебных организаций и предприятий общественного питания.

Доля БМК на рынке в Алтайском крае составляет около 30%. Чуть меньше она в других регионах присутствия – Кемеровской (16%), Новосибирской (12%) и Томской (5%) областях.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.11.2020 10:17
гость

Лучше сделайте чтобы молоко с завтрашней датой на упаковке не сворачивалось хлопьями при кипячении! Сколько можно эту горечь выкидывать на прилавок?

9.11.2020 11:04
- гость -

...Сотрудники, занятые на производстве, и до пандемии, учитывая специфику нашей деятельности, всегда были обеспечены средствами индивидуальной защиты...
Ни на одном фото нет ни одного сотрудника в маске.

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