"Мило и со вкусом". У семейства енотов в Барнаульском зоопарке новоселье. Фото

В Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" празднуют новоселье еноты-полоскуны. Им построили комфортный двухэтажный деревянный дом с отдельной секцией для каждого члена полосатой семьи. Еноты невероятно дружелюбны, они охотно идут на контакт. У их вольера всегда много посетителей, поэтому у клетки сделали огромное пластиковое панорамное окно для более удобного наблюдения за этими неугомонными проказниками.

"Енотов много не бывает. Животные они плодовитые. Если будут появляться новые члены семьи, будем пристраивать новые комнаты "коттеджа", – рассказал директор зоопарка Сергей Писарев. – Еноты очень нравятся детям. У любого, кто наблюдает за ними у вольера, улыбка на лице и приподнятое настроение".

Как выглядит новое жилище енотов-полоскунов – в фотографиях корреспондента amic.ru.