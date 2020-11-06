Тело сооснователя Skillbox нашли в акватории Черного моря

31-летнего сооснователя одного из крупнейших российских онлайн-университетов Skillbox Игоря Коропова нашли мертвым в акватории Черного моря. Информацию подтвердили в региональном управлении СУ СКР.

Следователи уточнили, что погибшего обнаружили в 205 метрах от Нижнеимертинского порта. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Точную причину гибели определят судмедэксперты. По результатам экспертизы следственные органы примут процессуальное решение.

Напомним, Коропов пропал без вести в ночь на 1 ноября во время отдыха в Сочи. Он вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его живым не видели.