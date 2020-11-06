Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 ноября, подписал закон о правительстве РФ, предусматривающий новый порядок его формирования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства сможет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после утверждения кандидатур Госдумой. При этом назначать министров силового блока и главу МИД президент сможет только после консультаций с Совфедом.

Помимо этого, отправиться в отставку президент премьер-министра сможет без роспуска правительства. Его структуру, как и прежде, устанавливает президент.

Документ призван заменить собой действующий закон от 1997 года. Его подготовили в рамках реализации поправок в Конституцию.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о пожизненной неприкосновенности для бывшего президента.