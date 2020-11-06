Уровень тревожности россиян приближается к пиковым значениям

61% россиян считают, что у людей из их окружения наблюдается тревожное настроение, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение".

В разгаре первой волны пандемии коронавируса (апрель 2020 года) данный показатель составлял 62-66%. В связи с этим аналитики пришли к выводу, что тревожность в обществе снова увеличивается и приближается к пиковым значениям.

Кроме того, больше половины респондентов склоняются к мнению, что в последние месяцы цены стали расти быстрее, а экономическое положение – ухудшаться.

Опрос проведен с 30 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 4 тысячи человек, отобранных случайным образом.

Ранее amic.ru писал, что число россиян, которые поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, уменьшилось. Во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49% опрошенных, а сейчас этот показатель сократился до 40%.