Почти как летом. Прогноз погоды в Алтайском крае на 7 ноября

В субботу, 7 ноября, в Алтайском крае установится необычайно теплая и ясная погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Осадков не ожидается. При этом ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а при порывах – до 14 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +8°C до +13°C (в юго-западных районах – до +18°C).

В Барнауле днем – от +8°C до +10°C. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре среднемесячная температура на всей территории России будет выше нормы. Он также отметил, что в некоторых регионах месяц будет дождливым, но на большей части страны обильных осадков не ожидается.