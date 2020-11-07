В Роспотребнадзоре назвали место с наибольшим риском заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала основное место заражения коронавирусом. По ее словам, чаще всего россияне инфицируются в общественном транспорте.

"К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась. 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период", – высказалась Попова в эфире "Россия 1".

Также руководитель ведомства призвала россиян провести новогодние праздники дома, чтобы не допустить заражения COVID-19. При этом по возможности следует проводить время на открытом воздухе либо уехать на дачу – по ее словам, "это будет очень хорошо".

Кроме того, Попова подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить защитные маски, держать в чистоте руки и лишний раз не посещать общественные места.