Оперштаб: больше 30 тысяч человек умерли от COVID-19 в России

За последние сутки в России лабораторно подтвердили 20 396 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число больных в стране достигло 1 753 836.

В лидерах по суточному приросту остается Москва (+5829). Второе место занимает Санкт-Петербург (+1258), третье – Московская область (+629). Алтайский край, в котором выявили 231 инфицированного, на 15-й строчке по стране.

Из больниц выписали еще 16 803 человек, всего переболеть успели 1 312 927 жителей страны. С подтвержденным COVID-19 умерли 364 пациента, всего за время пандемии в стране зарегистрирован 30 251 летальный случай.