Минсельхоз ожидает стабилизации цен на сахар после уборки урожая сахарной свеклы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минсельхоз России ожидает стабилизации цен [на сахар] на внутреннем рынке после завершения уборочной кампании", – отметили в сообщении.

По информации Росстата, стоимость сахара в стране за октябрь выросла на 18,29%, за год рост достиг 39,81%. По сравнению с декабрем 2019 года рост составил 57,46%. Так, сахар оказался самым подорожавшим продуктом среди продовольственных товаров.

В Минсельхозе отметили, что в последние годы производство сахарной свеклы в России демонстрировало существенный подъем.