Ученые рассказали, какие продукты нельзя есть натощак

Специалисты портала Fit For Fun рассказали о том, какие продукты не стоит есть натощак. Определенная еда может быть вредна, если есть ее за завтраком.

В первую очередь, по мнению экспертов, отказаться нужно от употребления сырых овощей, которые богаты витаминами, минералами и клетчаткой, но тяжело перевариваются и могут вызвать раздражение слизистой.

Также не стоит есть йогурты. При всасывании он утрачивает большую часть полезных элементов, поэтому есть его лучше всего через час-два после основного приема пищи.

Для завтрака также не подходят цитрусовые и бананы, которые повышают уровень сахара в крови.