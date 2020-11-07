Вечеринка в Екатеринбурге закончилась смертью четырех человек

Четырех человек убили во время вечеринки в одной из квартир в Екатеринбурге. Среди убитых обнаружили трех молодых людей 1984, 1986 и 1988 года рождения, а также 18-летнюю девушку.

Еще одна 17-летняя девушка получила ранения. Ее доставили в больницу. Также на вечеринке была 16-летняя девушка, которая с апреля состоит на учете за употребление алкоголя и самовольные уходы из дома.

"Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР", – цитирует РИА Новости пресс-службу регионального МВД.

Хозяин квартиры, где все случилось, хранил дома ружье и травматический пистолет. Ранее он был судим за кражу.