Теплый южный ветер и ясное небо. О погоде в Алтайском крае 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, в Алтайском крае ожидается теплая погода без осадков.

Как передает краевой гидрометцентр, днем в Алтайском крае воздух прогреется до +10...+15°С. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/c.

В Барнауле днем столбики термометров покажут от +11 до +13°С, осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с, без порывов.

В ночь с 8 на 9 ноября в Алтайском крае ожидается похолодание -5°С. Местами пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах – гололедные явления. Ветер юго-западный, 13-18 м/c, местами порывы до 23 м/c.

Понедельник, 9 ноября, встретит жителей Алтайского края умеренными осадками в виде снега и метелью. В Барнауле ожидается небольшой дождь и мокрый снег.