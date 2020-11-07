Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции

Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Швеции в своем втором матче в рамках Кубка Карьяла. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра, которая проходила в Швеции, завершилась победой россиян о счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе сборной Швеции в основное время на 56-ой минуте шайбу забросил Антон Ведин. В составе сборной России отличился Родион Амиров. Победу россиянам принес Василий Подколзин.

Следующий матч сборной России пройдет в воскресенье, 8 ноября, против сборной Чехии.

Ранее amic.ru писал о том, что волейболисты алтайского "Университета" проиграли команде "Локомотив-Изумруд". Матч высшей лиги "А" чемпионата России против команды "Локомотив-Изумруд" состоялся 6 ноября и завершился поражением барнаульцев со счетом 1:3.