Врач рассказал, какие продукты нельзя есть при коронавирусе

Российский врач Филипп Кузьменко рассказал радио Sputnik о продуктах, которые нельзя есть при коронавирусе. В первую очередь больным COVID-19 нужно отказаться от соленых продуктов.
Поддержка водно-солевого баланса является одним из самых важных факторов при лечении от коронавируса.
"Надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение", – сказал Кузьменко.
Ранее amic.ru писал, что российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса.
Комментарии
А лучше на период пандемии совсем не жрать, чего зря еду переводить