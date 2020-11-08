Врач рассказал, какие продукты нельзя есть при коронавирусе

Российский врач Филипп Кузьменко рассказал радио Sputnik о продуктах, которые нельзя есть при коронавирусе. В первую очередь больным COVID-19 нужно отказаться от соленых продуктов.

Поддержка водно-солевого баланса является одним из самых важных факторов при лечении от коронавируса.

"Надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение", – сказал Кузьменко.

Ранее amic.ru писал, что российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса.