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Врач рассказал, какие продукты нельзя есть при коронавирусе

, ИА "Амител"
Они могут ухудшить состояние
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российский врач Филипп Кузьменко рассказал радио Sputnik о продуктах, которые нельзя есть при коронавирусе. В первую очередь больным COVID-19 нужно отказаться от соленых продуктов. 

Поддержка водно-солевого баланса является одним из самых важных факторов при лечении от коронавируса. 

"Надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение", – сказал Кузьменко. 

Ранее amic.ru писал, что российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.11.2020 09:30
- гость -

А лучше на период пандемии совсем не жрать, чего зря еду переводить

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