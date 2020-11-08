Российские вузовские дипломы могут получить срок годности

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в будущем дипломы о высшем образовании могут получить срок годности.
По его словам, на следующих этапах развития высшей школы эти документы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", которые отразят актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления.
"Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций", – приводит ТАСС его слова.
При этом практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь" Песков назвал "абсурдной", поскольку выпускник может забыть 95% того, что проходил в вузе.
Комментарии
Давно пора. А то особенно радуют закрытые чаты следователей с вопросами как и что делать! Какие льготы по декретному отпуску и т.д. А перлы которые отпускают гос служащие вообще вызывают вопросы грамотности и знаний русского языка!
Типа: Ваш диплом просрочен, пройдите повторное обучение)))) Жесть. Так и до срока действия гражданства дойдем.
Очередной повод отбирать деньги у населения.
Ага! Правильно! Высше образование должно оставаться только у нужных людей! Или у тех у кого есть средства порешать если не нужные! Ну а у случайных кто по недоразумению выбился и получил высшее оно должно пропасть, лет через 5 ага?
Высшее образование это не знания как таковые. Это полученный навык добывать и применять эти знания самостоятельно применительно к поставленной задаче!!!
У песка походу знания полученные в детском саду уже утрачены....
8.11.2020 11:05
Гость
Не баись, эти черти всё порешают как нада, туда случайные не попадают или от них быстро избавляются.
Тогда уж отмените плату за второе высшее, за курсы, за повышение квалификации.
А реальность давно такова - 5 лет не по специальности - уже не специалист.
диплом - документ об окончании заведения, а никак не сертификат качества знаний. Как можно временно закончить заведение? Это придумали тридцатилетние новые академики?
Опять Песков пургу несет?! С хозяином согласовал?!
А где они будут получать актуальные знания. В университетах? Очень смешно. Зарплата старшего преподавателя 16 тысяч, доцента -- 22 тысячи, средний возраст преподавателей 50-60 лет. Причем, если речь идет о информационных технологиях, то в вузах учить просто некому. Пусть Песков сначала создаст систему образования с людьми, обладающими актуальными знаниями.
qwerty, а зачем знания? Пришёл, заплатил очередному чиновнику-бездельнику и получил новые корочки. Так в этой коррупционно-воровской вертикали всё и работает.
А есть срок годности у мощьного пересидента Вольоди
Абсолютное большинство выходит с нулевыми знаниями и представляет унылую биомассу, способную только взять-принести и копировать-вставить. И так всю жизнь.
8.11.2020 12:51
- гость -
копировать-вставить тут ещё найти в начале нада. Так что походу тока взять-принести остаётся.
идиот