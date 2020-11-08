Российские вузовские дипломы могут получить срок годности

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в будущем дипломы о высшем образовании могут получить срок годности.

По его словам, на следующих этапах развития высшей школы эти документы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", которые отразят актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления.

"Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций", – приводит ТАСС его слова.

При этом практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь" Песков назвал "абсурдной", поскольку выпускник может забыть 95% того, что проходил в вузе.