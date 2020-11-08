ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает мировое сообщество уже сейчас начать подготовку к новой пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, сделанное в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 9 по 14 ноября.
"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.
На ассамблее ВОЗ намерена принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении. Так, в проекте документа содержится призыв к странам отдать на высшем политическом уровне приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, поднимается вопрос о необходимости вести подготовку медперсонала, повышать роль работников здравоохранения на местах и обеспечить для них надлежащее вознаграждение.
В ВОЗ также считают, что страны должны быть лучше оснащены для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные инфекционные заболевания.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 49,7 млн случаев COVID-19 и 1,2 млн смертей. Больше всего больных за весь период насчитали в США (9,8 млн человек), Индии (8,4 млн), Бразилии (5,6 млн), России (1,7 млн) и Франции (1,7 млн).
Комментарии
Как там у нас дела обстоят? Франк уже вывез посуду их посудацентра?
Б.Гейтс 2010 г.:
Давайте взглянем. Первый сомножитель - население. Сегодня в мире - 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15 процентов, но это все равно прирост на примерно 1,3 миллиарда.
Б.Гейтс 2020 г.:
Несколько стран, которые почти полностью избежали эпидемии, такие как Тайвань, Новая Зеландия и Австралия. Они использовали свой опыт и подготовились, что позволило им двигаться гораздо быстрее. Так что мы должны подготовиться ко второй волне вируса, которая я бы сказал, на это раз привлечет внимание.
Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова 2020 г.:
Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений.
Ферти́льность — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.
с этой бы разобрались сначала
У нас ещё предыдущая в самом расцвете, тут ещё одна. Ну что будет две сразу.
У меня что-то такое ощущение, что медицина становится только для своих, ну или кто с баблом, остальным как повезёт, их и так что-то сильно много, чё заморачиваться, так?
Мировая войнушка не мутится, так они решили пандемиями всякими(забить на лечение народа, если точнее) сократить население планеты. ИМХО