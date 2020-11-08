ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает мировое сообщество уже сейчас начать подготовку к новой пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, сделанное в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 9 по 14 ноября.

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

На ассамблее ВОЗ намерена принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении. Так, в проекте документа содержится призыв к странам отдать на высшем политическом уровне приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, поднимается вопрос о необходимости вести подготовку медперсонала, повышать роль работников здравоохранения на местах и обеспечить для них надлежащее вознаграждение.

В ВОЗ также считают, что страны должны быть лучше оснащены для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные инфекционные заболевания.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 49,7 млн случаев COVID-19 и 1,2 млн смертей. Больше всего больных за весь период насчитали в США (9,8 млн человек), Индии (8,4 млн), Бразилии (5,6 млн), России (1,7 млн) и Франции (1,7 млн).