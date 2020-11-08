Еще 127 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

За последние сутки в Горном Алтае выявили 127 случаев COVID-19. Как сообщает республиканский оперштаб, за все время коронавирусом в регионе заболели 8808 человек.

Диагноз подтвердился у 71 жителя города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у 13 жителей Чемальского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Шебалинского района; у шести жителей Майминского района; у пяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Усть-Коксинского района; у двух жителей Усть-Канского района; у одного жителя Онгудайского района.

Кроме того, за минувшие сутки на Алтае умер еще один пациент с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировали 68 летальных случаев.

Выздоровели за весь период в регионе 6154 человека, в том числе 160 за сутки.