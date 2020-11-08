Почти 20,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 20 498 — до 1 774 334 человек, сообщает оперштаб.

Наибольший прирост больных зафиксировали в Москве (+5751 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1331) и Московской области (+644). Алтайский край (+235) на 8 ноября занимает 14-ю строчку в федеральном рейтинге.

Выздоровели за весь период 1 324 419 пациентов. За сутки из больниц выписали 11 492 человека.

Умерло еще 286 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев — 30 537.

С начала пандемии в РФ сделали свыше 64,6 млн тестов на коронавирус. За сутки провели 590 тысяч исследований.