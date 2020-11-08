Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии

Для актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, создадут особые условия в колонии, считает правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"То, что Ефремову будут особые условия в колонии, – это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему", – сказал Мельников в разговоре с "Комсомольской правдой".

По его словам, в колоию регулярно будут приезжать с проверками руководители ФСИН, сотрудники прокуратуры, а также региональный уполномоченный по защите прав человека.

Правозащитник полагает, что столь большое внимание лишь пойдет на пользу исправительному учреждению. По его мнению, там могут, например, сделать ремонт или открыть театральный кружок.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. Первоначально артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако вскоре суд смягчил наказание на полгода.