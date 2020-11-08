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Новости

Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии

, ИА "Амител"
По мнению Ивана Мельникова, присутствие такой VIP-персоны пойдет лишь на пользу исправительному учреждению
Фото: prov-telegraf.ru

Фото: prov-telegraf.ru

Для актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, создадут особые условия в колонии, считает правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

 "То, что Ефремову будут особые условия в колонии, – это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему", – сказал Мельников в разговоре с "Комсомольской правдой".

По его словам, в колоию регулярно будут приезжать с проверками руководители ФСИН, сотрудники прокуратуры, а также региональный уполномоченный по защите прав человека.

Правозащитник полагает, что столь большое внимание лишь пойдет на пользу исправительному учреждению. По его мнению, там могут, например, сделать ремонт или открыть театральный кружок.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. Первоначально артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако вскоре суд смягчил наказание на полгода.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.11.2020 16:43
- гость -

Вип алкаш. Нашли персону.

8.11.2020 16:55
- гость -

Ему не театральный кружок, а лопату побольше прикупить нужно, чтобы остальная мажорная тусовка призадумалась.

8.11.2020 16:59
гость

Сын знаменитого актера. Артист. Алкоголик. Убийца. Вот и вся биография.
Какие к черту почести.

8.11.2020 17:01
- гость -

То, что Ефремову будут особые условия в колонии — это понятно абсолютно всем.

На основании какого закона особые условия? Вот если бы лиц создающих отдельным персонам особые условия посадили за коррупцию, то это бы было понятно всем.

8.11.2020 17:08
- гость -

17:01
- гость -
На основании какого закона особые условия? Вот если бы лиц создающих отдельным персонам особые условия посадили за коррупцию, то это бы было понятно всем.
-----------
Сынок, если бы он был членом от одной известной партии, то..

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