Такой день. Спасение девяти детей при пожаре в Барнауле и пополнение в зоопарке

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 8 ноября. Без коронавируса.

Больше 20 человек эвакуировали спасатели при пожаре в барнаульской многоэтажке. Среди спасенных были девять детей. Возгорание произошло на шестом этаже дома. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у семилетнего ребенка в Бийске. Мужчина взял девайс стоимостью 8 тысяч рублей на детской площадке, где его оставил без присмотра юный бийчанин.

Центр госзакупок Алтайского края организовал несколько тендеров на закупку крупных партий антибиотиков. Один из наиболее дорогостоящих лотов – левофлоксацин. Стартовая цена контракта составила почти 58 млн рублей. Еще 14 млн рублей готовы выделить на поставку цефтриаксона, который, как и предыдущий препарат, относится к антибиотикам.

Жителей Алтайского края предупреждают о надвигающемся на регион штормовом ветре. Согласно данным синоптиков, 9 ноября на большей части территории ожидаются сложные погодные условия. Порывы ветра временами будут достигать скорости 24 м/с. Это будет сопровождаться осадками в виде дождя.

Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, попросила подписчиков скинуться ей на билет до Санкт-Петербурга. Соответствующую запись девушка опубликовала в "Твиттере" и даже оставила номер банковской карты. В ответ подписчики посоветовали Мотузной пойти работать.

Барнаульский зоопарк ожидает пополнения. Из Ленинградской области туда привезут самца альпака. Животному уже подыскали место в зверинце. В Барнаул он прибудет совсем скоро.

Алтайская прокуратура помогла инвалиду приобрести жилье. Женщина была включена в сводный реестр граждан, нуждающихся в предоставлении по договору социального найма жилых помещений. Квартиру женщина ждала с 2012 года.