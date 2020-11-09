Военные дважды перекроют трассу под Барнаулом

Чуйский тракт в Алтайском крае сегодня, 9 ноября, перекроют два раза, сообщили amic.ru в региональной Госавтоинспекции.

С 8:00 до 8:30 движение для гражданского транспорта будет закрыто на участке между садоводством "Горизонт" и населенным пунктом Сибирским. Повторно этот же отрезок перекроют с 12:30 до 15:30.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и своевременно корректировать график и маршрут движения.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле перекрыли перекресток улиц Ядринцева и Папанинцев. Открыть движение обещают 13 ноября.