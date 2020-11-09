Телеведущий Александр Колтовой перед смертью увел самолет от жилых домов

Общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко считает, что телеведущий Александр Колтовой погиб из-за того, что попытался увести свой самолет от жилых домов. По мнению эксперта, именно поэтому судно "клюнуло" носом в землю, пишет "КП".
"Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но, возможно, убить людей", – сказал Кондратенко.
Напомним, что ведущий передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. По предварительным данным, вместе с ним на воздушном судне летела его супруга.
Комментарии
Точно со своей супругой был ???
смертью увел самолет от жилых домов
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В этой стране все падающие самолёты отводятся от домов и детских садиков. Страна-лётчик, страна-герой.
Над БарнАулом постоянно летают такие же вертолёты с супругами
Прямо над городом
Кто то контролирует этих "потенциальных героев"?
9.11.2020 10:14
- гость -
Не точно.
9.11.2020 10:14
- гость -
Точно со своей супругой был ???
Супруга жива здорова вроде, дома сидела)
вчера ехал в Затон и в районе яхтклуба на небольшой высоте кружил вертолет частный, маленький! Мне показалось что маневры были опасными...
Да по еру -разбился и разбился. Простым то людям что от того?