Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал о том, что сейчас стоит покупать доллары. По мнению эксперта, рубль продолжит терять позиции, и американская валюта может подняться в цене выше 85 рублей.

Из-за нестабильной ситуации укрепления рубля не ожидается. Этому способствует расширение масштабов пандемии и уход российской экономики в глубокую рецессию.

"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал – рубль потерял более 20% своей стоимости", – цитирует эксперта агентство "Прайм".

Иванов считает, что предпосылок к укреплению рубля нет, и он продолжит падение.