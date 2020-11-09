Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал о том, что сейчас стоит покупать доллары. По мнению эксперта, рубль продолжит терять позиции, и американская валюта может подняться в цене выше 85 рублей.
Из-за нестабильной ситуации укрепления рубля не ожидается. Этому способствует расширение масштабов пандемии и уход российской экономики в глубокую рецессию.
"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал – рубль потерял более 20% своей стоимости", – цитирует эксперта агентство "Прайм".
Иванов считает, что предпосылок к укреплению рубля нет, и он продолжит падение.
Комментарии
доллары тоже обесцениваются, но по сравнению с рублем это ничто
Когда нужно покупать доллары - "эксперты" молчат.
Когда "эксперты" начинают говорить - покупать уже поздно.
Конечно стоит покупать. А когда покупать, тоже давно очевидно, в моменты когда цена откатывает немного назад. Это максимум что можно выгадать.
А доллар будет жить еще долго,
А рубль должен умереть...
Всегда возникает вопрос - если ты точно знаешь, когда что поднимется или опустится, почему ты до сих пор не на собственном острове на Канарах? Дней десять назад был двухдневный скачок с последующим возвратом, на котором спекулянты заработали миллиарды. Думается, в интересах подобных спекулянтов и работают подобные иксперды.
Мама родная!
Неужели кто-то ещё хранит заработанные средства не в валюте????
В кунскамеру тах динозавров...
Ну. Есть пару тысяч , пошёл прикупил долларов, это уже привычка с 2014 года после печального опыта кидания граждан государством.