Вдова умершего от ковида барнаульского врача рассказала о последних днях его жизни

Вдова и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова рассказала о последних днях жизни мужа. Женщина никого в случившемся не винит и благодарит врачей за работу.

По словам Елены Кочетовой, ее муж сдал анализ на ковид еще 10 октября, а 16 октября узнал, что результат положительный. Юрий ушел на самоизоляцию и 28 октября должен был сдать повторный тест, но в больнице сказали, что у них нет пробирок.

"В пятницу вечером я позвонила, он не брал трубку. А в субботу телефон уже был недоступен, и в воскресенье тоже недоступен. Мне в понедельник, 2 ноября, надо было на прием к врачу, я к врачу сходила и сразу же поехала. Приехала… Он лежал на кухне, черное лицо у него было", – цитируют женщину "Вести Алтай".

Напомним, что 3 ноября супруга Кочетова рассказала о том, что он умер, так и не получив результата теста на коронавирус. По словам его родственников, даже когда врач был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный, мотивируя это тем, что работать будет некому.