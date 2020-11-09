Вдова умершего от ковида барнаульского врача рассказала о последних днях его жизни

Вдова и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова рассказала о последних днях жизни мужа. Женщина никого в случившемся не винит и благодарит врачей за работу.
По словам Елены Кочетовой, ее муж сдал анализ на ковид еще 10 октября, а 16 октября узнал, что результат положительный. Юрий ушел на самоизоляцию и 28 октября должен был сдать повторный тест, но в больнице сказали, что у них нет пробирок.
"В пятницу вечером я позвонила, он не брал трубку. А в субботу телефон уже был недоступен, и в воскресенье тоже недоступен. Мне в понедельник, 2 ноября, надо было на прием к врачу, я к врачу сходила и сразу же поехала. Приехала… Он лежал на кухне, черное лицо у него было", – цитируют женщину "Вести Алтай".
Напомним, что 3 ноября супруга Кочетова рассказала о том, что он умер, так и не получив результата теста на коронавирус. По словам его родственников, даже когда врач был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный, мотивируя это тем, что работать будет некому.
Комментарии
Три дня ждала чтоб наверняка умер или что за странная логика?
Никого не винит. А чего она тогда хочет, рассказывая эту историю всем?
Мне тесты не делали, пневмония прослушивалась, задыхался, но на рентген надо идти пешком. А ты не можешь ходить, скорая приехала - мы не возим моложе 65+, укол поставили вот сутки выиграл. Выкарабкался на антибиотиках которые правдами не правдами друзья по аптекам покупали! В больницу только на носилках надо было везти, не мог идти, с таким подходом счетная палата насчитала убыль населения на 30% больше к прошлому году, думаю тут еще не все цифры готовы, ГЕНОЦИД населения!
Очень странный рассказ
надавили? не?!
Нормально.
Пробирок нет.
Тест потеряли.
С работы не отпускали.
Ни кого не виню
бабла дадут, так ещё и спасибо скажет
Очень странный рассказ. А что два дня ровно на попе сидела. Ничего не понимаю