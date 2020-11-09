Директора алтайской аптеки осудили за взятку в 35 тысяч рублей

В Алтайском крае суд признал директора славгородской МУП "Фармация" виновной в получении взятки от предпринимателя за выбор компании в качестве основного поставщика товаров для предприятия.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год руководитель муниципального предприятия получила 35 тысяч рублей от главы одной из фирм за выбор его организации в качестве основного поставщика товаров для нужд аптеки. Деньги частями перечислялись на банковский счет женщины.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд принял во внимание доводы следствия и осудил руководителя на два с половиной года условно со штрафом почти в 70 тысяч рублей.

Отметим, что МУП "Фармация" работает сразу в нескольких районах Алтайского края и относится к льготным аптекам.