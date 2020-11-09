Барнаульский водоканал спишет пени, если до конца 2020 года оплатить задолженность

"Росводоканал Барнаул" продлевает акцию "Оплатите долг, проститесь с пени!" до 31 декабря 2020 года. Абонентам спишут штрафы, начисленные с января по апрель за водоснабжение и водоотведение. Для этого нужно оплатить задолженность перед водоканалом и до конца 2020 года не попадать в списки должников.

"Из-за пандемии штрафы за неуплату коммунальных услуг отменили с апреля 2020 до января 2021 года. Но среди наших абонентов есть и такие, которым пени начислили раньше. Для них наша акция – удобная возможность погасить долг и пени. Они смогут не только прилично сэкономить, но и избавиться от статуса должника", – рассказала коммерческий директор компании Татьяна Колганова.

Участвовать могут жители частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, собственники которых заключили договор с барнаульским водоканалом.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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