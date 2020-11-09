В России ускорилась убыль населения

В период с января по июль 2020 года в России на 30% ускорилась естественная убыль населения. Согласно отчету Счетной палаты, за это время в стране стало на 316 тысяч человек меньше.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся. Это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в 1,2 раза.

За первое полугодие число родившихся составило 811,7 тыс. человек, что почти на 6% меньше, чем год назад. Во время ограничений из-за COVID-19 миграционный прирост компенсировал убыль населения более чем на 20%.

Также палата сообщила о сокращении численности работающих россиян – почти на 1,6 млн человек в 2020 году. В сентябре уровень безработицы достиг максимума с 2012 года – 6,3%.