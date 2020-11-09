В России ускорилась убыль населения

В период с января по июль 2020 года в России на 30% ускорилась естественная убыль населения. Согласно отчету Счетной палаты, за это время в стране стало на 316 тысяч человек меньше.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся. Это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в 1,2 раза.
За первое полугодие число родившихся составило 811,7 тыс. человек, что почти на 6% меньше, чем год назад. Во время ограничений из-за COVID-19 миграционный прирост компенсировал убыль населения более чем на 20%.
Также палата сообщила о сокращении численности работающих россиян – почти на 1,6 млн человек в 2020 году. В сентябре уровень безработицы достиг максимума с 2012 года – 6,3%.
Комментарии
Н е может быть, минздрав отчитался что жить стали долго.
"естественная " для них убыль.🤦‍♀️
всегда думал , что естественный- это рост населения, а его убыль неестественна а следствие неправильной внутренней политики властей.
Всё идёт по плану ?
Говорил же А. Солженицын нашему недотепе, что его главная задача на посту президента - сбережение населения!!! Но, очевидно у хлопца другие приоритеты...
Отличное достижение - таргетировать можно и население. Остановить рост населения проще, чем рост цен.
9.11.2020 12:57
- гость -
Всё идёт по плану ?
Этот план вдолблен молодежи западными ценностями. Сначала обучение, карьера, квартира, а потом уже дети. Только "потом" случается в 40-50 лет, да и карьера не отпускает, и уже не до детей.
Согласно опросов 50% современных девушек не хотят заводить детей.
Это КАТАСТРОФА.
Ковид на этом фоне лишь статпогрешность.
Верной дорогой ведут страну руководители.Вроде бы это называется геноцид?
9.11.2020 13:09
Гость
Да нет, это Россия - здесь нужен новый термин! Геноцид это насильное уничтожение, а у нас население добровольно на такой "подвиг" подписывается. Самопожертвование во имя вождя осуществляет...
То, что мы наблюдаем, ест гибридныйй холокост русского населения (народ уже убит).
Должно остаться 15 миллионов, что экономически достаточно для обслуживания колониальной экономики трубы и лесоповала.
И ничего не позволят изменить временно подкупаемые оккупационной властью "новых русских" с нерусскими лицами, фамилиями и паспортами руские силовики, выполняющие гибридную роль оккупационных полицаев, палачей народа своего.
9.11.2020 13:07
- гость -
Сколько же мусора то у тебя в голове!
Не важно, что произошло - важно, что происходит, А происходящее тревожит...В этой диалектике (развитии нашего общества) - народосбережение, удержании территории, поддержка большинства населения и опора на него - вторично! Главное - бизнес и желательно внедренный в мировые структуры: тут не получилось - уехали и "голова не боли" !
Помогает как можем, пенсионному фонду.
Может все-таки добавят по тысячи , как обещали несколько лет назад
9.11.2020 13:14
- гость -
9.11.2020 13:09
Гость
Самопожертвование во имя вождя осуществляет...
Разберемся теперь кто именно проводит геноцид и кому выгодно давить народ россии чтобы поменять неугодного и непослушного правителя.
Всех закопали,скоро земли свободной не останется-одни кладбища.
скоро земли свободной не останется-одни кладбища.
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С фига это не останется? А крематории для кого построили?
Главное - бизнес
так капитализм за окном - так оно и должно быть...
максимизируем прибыля, минимизируем издержки )))
>Согласно опросов 50% современных девушек не хотят заводить детей.
Всё верно, и что ты предлагаешь? Плодить нищету и рожать когда даже своего жилья нет?
Плодить нищету и рожать когда даже своего жилья нет?
А в некоторых культурах плодят и рожают, вот они исторически и окажутся более сильны, как ни грустно
реализация путинского Национального проекта "Демография"
Какая убыль, это все враки. Вам министра здравоохранения сказала жить стали непозволительно долго на пенсии. Наградить ея звездой.(ирония)
а может государству сейчас выгодна эта убыль??Все пенсионные накопления останутся там,где нужно..
9.11.2020 14:52
Гостья
минутная прибыль, а потом зарабатывать будет не на ком, думаете выгодно?
очень странная выгода
9.11.2020 14:22
- гость -
В чём именно и где они окажутся более сильны? В подворотне грабя боле-менее одетого гражданина?
9.11.2020 13:59
Твайлайт Спаркл
Всё верно, и что ты предлагаешь? Плодить нищету и рожать когда даже своего жилья нет?
А как бабушки и прабубушки по 5-10 детей поднимали в 1920-50-е годы, половина из них без мужиков, которые на фронте были или там погибли?
Если бы они думали как ты, тебя бы не было.