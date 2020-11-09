Глава ЦИК Элла Памфилова предложила отправлять школьников на каникулы во время выборов

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила "развести" учебный и избирательный процессы с помощью введения каникул на время многодневного голосования.

Как объяснила Памфилова, следующее голосование с высокой вероятностью окажется трехдневным. Чтобы облегчить работу избиркомов, она предложила освобождать от занятий учеников тех заведений, в которых будут размещаться пункты голосования. Таким образом, члены комиссий успеют подготовиться к проведению выборов и привести в порядок помещения после них.

Как отметила глава ЦИК, единые каникулы являются наиболее простым и дешевым способом оставить избирательные участки в школах, не перемещая даты единого дня голосования.

Как передает ТАСС, Памфилова уже озвучила эту идею на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который поручил законодателям, профильным ведомствам и экспертам рассмотреть все возможные варианты.