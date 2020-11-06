Алтайские музыканты и волонтеры представили клип на песню "Алеша"

Современную версию песни "Алеша" представили участники проекта "Победа в каждом из нас" и известные барнаульские певцы. Прототипом памятника стал наш земляк, бывший разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды – Алексей Скурлатов.

Инициатором нового исполнения песни стал патриотический проект "Победа в каждом из нас". Координатор проекта Екатерина Банных – двоюродная правнучка Алексея Скурлатова. А песня "Алеша" уже давно стала негласным гимном "Победы в каждом из нас".

В записи песни принимали участие активисты проекта "Победа в каждом из нас" и координатор Екатерина Банных, "Волонтеры Победы" Барнаула, аранжировщик – Эльдар Багиров, певцы и музыканты – Евгений Трофимов, Юрий Мещеряков, Яна Козак, Ольга Грушина, Эльдар Бабаев, Роман Рудыка.