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Алтайские врачи объяснили, почему после перенесенного COVID-19 нельзя надувать шары

, ИА "Амител"
Такой метод часто рекомендуют переболевшим для восстановления легких
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Надувать шарики людям, которые переболели COVID-19, но еще находятся на реабилитации, нельзя. Это может усугубить состояние человека, который еще полностью не восстановился после болезни. Об этом во время пресс-конференции 9 ноября рассказала Елена Воранкова, врач лечебной физкультуры высшей категории Алтайского врачебно-физкультурного диспансера. Хотя такой метод часто рекомендуют в Сети для восстановления легких.

"Я всегда говорю, вспомните себя, когда были маленькими. Если вам давали шарик, а резина была не очень плотная, вы его легко надували, и при этом не краснели, как помидор. А если вам попадался резиновый шарик, который очень плотный, то приходилось применить много усилий, чтобы его надуть. При этом происходит сильное напряжение сосудистой стенки. А у пациентов, которые переболели COVID-19, она очень тонкая и просто может разорваться", – пояснила Елена Воранкова.  

Нагрузка на легкие должна быть постепенной. К тому же делать такие упражнения довольно больно. Ведь пациент, который переболел коронавирусной инфекцией, еще в течение двух-трех месяцев может жаловаться на боль в грудной клетке. Особенно это касается тех, у кого пневмония была на уровне КТ-1 и КТ-2 (то есть поражено более 25-50% легких).

"Поэтому пациенты, которые выполняют наши упражнения, они каждый день описывают порог своей болевой чувствительности. То есть говорят, что при выполнении определенного задания у них усилилась боль там-то. И тогда мы уменьшаем глубину вдоха. Потому что как раз глубокий вдох усугубляет болевой рецептор", – пояснила Воранкова.

А бывает так, что пациенты ищут дыхательные гимнастики в интернете и стараются их применить самостоятельно. Делать этого не стоит, говорят врачи. Ведь неправильное выполнение упражнений может быть опасно для здоровья. По словам Елены Воранковой, многие пациенты жаловались, что начинали делать дыхательную гимнастику, но, вопреки ожиданиям, им становилось только хуже. 

"В любом случае пациент по поводу дыхательной гимнастики должен обратиться к специалисту, который ему поможет, подберет индивидуальную программу реабилитации, – говорит Марина Никонорова, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии АГМУ. – Это пациенту не навредит, а пойдет только на пользу. А вот самолечение в любой ситуации может привести к необратимым последствиям. Когда рядом профессионал, то период реабилитация идет быстрее".

Напомним, по данным оперштаба на 9 ноября, число инфицированных в Алтайском крае достигло 21 265. Сейчас в госпиталях лежат 2533 пациента с коронавирусом. Тяжелое течение болезни наблюдается у 641 человека.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

9.11.2020 17:08
Андрей

Вот это здорово а почему об этом не знают врачи поликлиник , мне недавно терапевт 7 поликлиники именно это упражнение порекомендовал, когда я продлял больничный

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