Спрос на услуги психологов в Барнауле вырос в три раза

За последний год спрос на услуги психологов в Барнауле вырос на 205%. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-офис сервиса "Авито", осенью 2020 года спрос на услуги психологов в целом по России вырос на 89%, а предложение – на 65%. Сейчас на одно объявление от специалиста приходится около восьми запросов от потенциальных клиентов.

Схожий с Барнаулом рост отмечается в Ижевске (на 192%), Перми и Тольятти (161% в каждом). Как отметил руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков, всплеск интереса к психологической помощи связан с пандемией коронавируса.

"Это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис", – сказал эксперт.

При этом вместе со спросом растет и предложение. Больше всего соответствующих объявлений появилось в мае 2020 года – на 108% больше, чем за аналогичный период прошлого года.